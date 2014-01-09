Токсоплазмоз можно остановить

Сотрудники Медицинской школы Университета Индианы нашли новый способ контроля паразита, вызывающего токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, пишет Medical News Today. Подход, о котором идет речь, также, возможно, подарит уникальные стратегии лечения малярии.

При токсоплазмозе умирает плод, новорожденный ребенок, а люди с ослабленным иммунитетом могут столкнуться с поражениями нервной системы, глаз, сердца и прочих органов. Также иногда меняется поведение человека, подталкивая его к психическим расстройствам.

Итак, в ходе работы ученые нашли энзим GCN5b. Он необходим паразиту для размножения. Более того, он отвечает за активизацию и подавление активности генов в паразите за счет работы факторов транскрипции GCN5b (белков, присоединяемых к ДНК). Когда ученые блокировали активность системы GCN5b, размножение паразита останавливалось.

GCN5b активен во всех формах паразита, что делает его универсальной мишенью для терапии. Потом, он и белки, на которые он воздействует, сильно отличаются от человеческих. Это снижает риск побочных эффектов терапии. Что касается лекарства от малярии, нередко паразиты Toxoplasma используются в качестве модели малярийного паразита, ведь в нем тоже есть энзим GCN5 и похожие белки.