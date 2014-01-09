Горячее какао - кладезь антиоксидантов
11:24, 09 января 2014Зарубежные новости
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Защита от свободных радикалов
Исследование ученых из Корнуэльского Университета, показало, что в чашке какао содержится столько же антиоксидантов, сколько в чашке зеленого чая или бокале красного вина.
Чай и вино до сих пор считались рекордсменами по количеству антиоксидантов, аналогичное влияние на человеческий организм кофе и иных напитков пока досконально не изучено.
Антиоксиданты защищают генетический аппарат живой клетки от свободных радикалов и применяются для профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
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