Горячее какао - кладезь антиоксидантов

Исследование ученых из Корнуэльского Университета, показало, что в чашке какао содержится столько же антиоксидантов, сколько в чашке зеленого чая или бокале красного вина.

Чай и вино до сих пор считались рекордсменами по количеству антиоксидантов, аналогичное влияние на человеческий организм кофе и иных напитков пока досконально не изучено.

Антиоксиданты защищают генетический аппарат живой клетки от свободных радикалов и применяются для профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.