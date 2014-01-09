В 2013 году население Германии выросло на 300 тысяч человек и составляло 80,8 миллионов. Эти официальные данные распространило в среду, 8 января, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Рост вызван, прежде всего, миграцией из стран Восточной Европы и кризисных стран на юге Европы, передает «Немецкая волна»

Тенденция к росту населения продолжается в ФРГ уже третий год подряд. Тем не менее, смертность в Германии как и прежде превышает рождаемость. Так, по данным последнего отчета в стране по итогам минувшего года зарегистрировано, по предварительным оценкам, от 885 до 905 тысяч смертей. Количество новорожденных составляло, по предварительным данным, от 675 до 695 тысяч.

Таким образом, важную роль в общем росте населения обеспечивает миграция. Ее темпы в 2013 году тоже продолжали расти: более 400 тысяч человек мигрировали в Германию в прошлом году. Для сравнения: в 2011 году статистика насчитывала 279 тысяч вновь прибывших, в 2012 году их было уже 369 тысяч.

Статистический срез за первое полугодие 2013 года, согласно данным Федерального статистического ведомства, указывает на четкую тенденцию относительно стран происхождения мигрантов. Абсолютное большинство приезжих выходцы из стран Восточной Европы. В первую очередь из Польши (более 96 тысяч), Румынии (более 67 тысяч) и Болгарии (более 29 тысяч). Кроме этого, в первой "десятке" стран происхождения мигрантов - Венгрия, Россия и страны юга Европы, которые в той или иной мере страдают от последствий экономического кризиса - Италия, Испания и Греция.