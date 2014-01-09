В Канаде подтвержден первый случай смерти от гриппа H5N1

Чиновники в области здравоохранения Канады подтвердили первый случай смерти в Северной Америке от птичьего гриппа H5N1.

Министр здравоохранения Рона Амброз заявила, что это изолированный случай, отметив, что риск для населения в целом низок, сообщает русская служба Би-Би-Си

По словам министра, умерший от вируса человек жил в канадской провинции Альберта и недавно ездил в Пекин.

Смерть наступила 3 января, первые симптомы гриппа появились в конце декабря, во время полета из Пекина в Ванкувер, отмечают чиновники.

По данным ВОЗ, с 2003 года по декабрь 2013 было зарегистрировано 649 случаев заражения людей вирусом H5N1 в15 странах, 384 человека умерли.