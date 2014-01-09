В Канаде подтвержден первый случай смерти от гриппа H5N1
09:47, 09 января 2014Зарубежные новости
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Мужчина приехал из Пекина
Чиновники в области здравоохранения Канады подтвердили первый случай смерти в Северной Америке от птичьего гриппа H5N1.
Министр здравоохранения Рона Амброз заявила, что это изолированный случай, отметив, что риск для населения в целом низок, сообщает русская служба Би-Би-Си.
По словам министра, умерший от вируса человек жил в канадской провинции Альберта и недавно ездил в Пекин.
Смерть наступила 3 января, первые симптомы гриппа появились в конце декабря, во время полета из Пекина в Ванкувер, отмечают чиновники.
По данным ВОЗ, с 2003 года по декабрь 2013 было зарегистрировано 649 случаев заражения людей вирусом H5N1 в15 странах, 384 человека умерли.
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