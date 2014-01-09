Двое украинских туристов сорвались при восхождении на Эльбрус

Двое украинских туристов сорвались при восхождении на гору Эльбрус, им на помощь отправились спасатели.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии.

«Сегодня 09:30 мск в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике поступило сообщение о том, что на г. Эльбрус на высоте 5100 м с обрыва сорвались 2 туриста из Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на помощь туристам выдвинулся Эльбрусский поисково-спасательный отряд в составе 7 человек и двух единиц техники.

Информация уточняется.