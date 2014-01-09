Картошка, приготовленная на пару, снижает давление

Картофель не нуждается в рекламе, хотя бы потому, что его стоимость не высока. А теперь учеными из Британии найден ещё один плюс в его пользу.

Оказывается, в картофеле содержится большое количество веществ, способных уменьшать артериальное давление, - кокоаминов.

Для сохранения этих полезных для веществ, картофель надо отваривать или готовить на пару. Приготовление его иными способами отнимает у картофеля его полезные свойства.