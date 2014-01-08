От чего страдает печень

Больше всего на свете печень не любит алкоголь. Поэтому, профессиональная болезнь алкоголиков – цирроз печени. Алкоголь нарушает проницаемость клеточных мембран, что затрудняет выделение желчи и другие функции печени.

Еще она очень не любит химии – отдушек, красителей, усилителей вкуса. Например, люди, регулярно употребляющие сладкую газированную воду, рискуют в пять раз больше заработать ожирение печени и все вытекающие из этого заболевания.

Страдает печень от кондитерских жиров и канцерогенов, образующихся при жарке продуктов на растительном масле (кроме оливкового) и сале.

Может показаться странным, но оказывается, печень не любит также… вегетарианства. Ведь основное количество желчи выбрасывается в двенадцатиперстную кишку для переработки жиров. Если же мы садимся на диеты и уменьшаем количество животных жиров в пище (а то и вовсе от них отказываемся), происходит застой желчи в желчном пузыре, образуется «замазка», а потом и камни.

Разрушающее воздействие на печень оказывает злоупотребление лекарственными препаратами.

Самые тяжелые заболевания печени – цирроз, осцыты – это, как правило, не пролеченные до конца вирусные заболевания. Достаточно не пролечить гепатит А, или не соблюсти правильно диету после Боткина (полгода, а не две недели!), и печень может серьезно пострадать.