Природные катастрофы в 2013 году стоили человечеству 92 млрд евро

В 2013 году в мире произошло 880 природных бедствий, суммарный ущерб от которых составил 92 миллиарда евро, что ниже многолетнего среднего уровня.

Жертвами ударов стихии стали более 20 тысяч человек. Об этом сообщили специалисты известного немецкого перестраховочного общества Munich Re. Таким образом, отмечает dw.de со ссылкой на агентство AFP, в 2013 году величина ущерба оказалась несколько ниже многолетнего среднего уровня в 130 миллиардов евро.

Наибольший ущерб принесло летнее наводнение в Германии и ряде соседних стран Европы. В Munich Re его последствия оценили в 11,7 миллиардов евро.

Наибольшими человеческими потерями сопровождался тайфун "Хайян", ударивший по Филиппинам в конце ноября. По некоторым данным, под ударами стихии погибли свыше 6000 тысяч филиппинцев, миллионы жителей островного государств лишились крыши над головой.