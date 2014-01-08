Как влияет на организм месяц воздержания от спиртного

Специалисты выяснили, как влияет на организм отказ от спиртного длительностью в месяц. Оказывается, "сухой месяц" позволяет снизить уровень холестерина, похудеть, улучшить режим сна и повысить активность на работе. В целом же печень получает возможность восстановиться, передает The Daily Mail.

Как показало исследование Королевского свободного госпиталя Лондона, в среднем отказ от алкоголя на пять недель позволял скинуть 1,5 килограмма, снизить уровень холестерина на 5%, уровень жира в печени на 15%, а показатели сахара почти на четверть. Надо сказать, гепатологи обычно воздерживаются от комментариев относительно пользы отказа от спиртного для людей, пьющих в умеренном объеме. Как правило, они фокусируются на проблемах алкоголиков.

Что касается "сухого месяца", пока эксперты не установили, как быстро позитивный эффект сходит на нет, если человек после месяца воздержания начинает снова пить. По крайней мере, такой период, свободный от спиртного, поможет печени лучше пережить алкоголь в дальнейшем.