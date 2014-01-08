Китай ужесточает наказание за аборты

Китайские власти намерены ужесточить наказание для тех, кто принуждает женщин делать аборты на поздней стадии беременности для соблюдения политики рождаемости в стране.

Как сообщил информационному агентству Синьхуа представитель Минздрава Китая, грубые методы, применяемые к женщинам ради соблюдения действующих правил, строго запрещены.

При этом чиновники не уточняют, до какого срока женщины могут беспрепятственно идти на аборт.

Правозащитники не раз отмечали, что китайских женщин часто вынуждают искусственно прерывать беременность на поздней стадии.

В конце декабря китайские законодатели решили Нажать смягчить политику "одна семья - один ребенок", проводившуюся в стране с конца 1970-х годов с целью ограничения рождаемости.

Теперь семьям можно будет иметь двух детей, в случае если отец и мать сами были единственными детьми у своих родителей.