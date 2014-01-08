Из-за самодельного алкоголя умерли 16 людей
11:23, 08 января 2014Зарубежные новости
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Во время новогодних праздников
Шестнадцать человек погибли, еще восемь госпитализированы в Индонезии из-за отравления самодельным алкоголем во время новогодних праздников.
Как передает РИА «Новости», по данным полиции, жертвы отравления употребляли арак на нескольких новогодних вечеринках в городе Моджокерто, расположенном в провинции Восточная Ява.
«Мы подозреваем, что напитки были смешаны с другими веществами», - сообщила представитель местной полиции.
Полицейские конфисковали несколько десятков больших бутылок с алкогольным напитком и допросили продавцов.
Не сообщается, были ли туристы среди погибших.
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