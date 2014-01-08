Число курильщиков в мире возросло почти до миллиарда
10:03, 08 января 2014Зарубежные новости
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Лидируют Россия и Индонезия
Число курящих людей в мире почти достигло одного миллиарда.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в журнале Американской медицинской ассоциации, передает Русская служба Би-Би-Си.
Исследователи отмечают, что процент курящих людей на планете уменьшился. Растущее же число курильщиков на самом деле связано с активным ростом населения планеты, удвоившимся за последние 50 лет.
В некоторых странах, среди которых Россия и Индонезия, ежедневно курят более половины всех мужчин.
Ученые отмечают, что еще многое предстоит сделать для уменьшение числа курильщиков в мире.
Среди основных рекомендаций - повышение ставки акциза на сигареты, предупреждения медиков на упаковках и запрет на курение в общественных местах.
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