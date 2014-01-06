В развивающихся странах людей с ожирением больше

Количество людей, страдающих от ожирения в развивающихся странах, превосходит количество чрезмерно полных жителей более богатых регионов мира.

Об этом свидетельствует доклад Диета будущего одного из британских исследовательских институтов.

По данным доклада, количество людей с избыточным весом в странах со средним доходом составляет примерно 900 миллионов человек. В то время как в странах с высоким доходом - таких людей около 570 миллионов.

Фаст-фуд, сладкие газированные напитки и малоподвижный образ жизни - главные причины полноты.

По словам исследователей, если количество людей с ожирением продолжит расти в том же темпе, больницы не будут справляться с огромным потоком пациентов с диабетом, инсультами и сердечными приступами.

korrespondent.net