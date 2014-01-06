Белок в рационе увеличивает вероятность развития рака

Мировые показатели заболеваемости рака на 2008 год, собранные ВОЗ, позволили понять, что факторы образа жизни, в частности, курение и потребление продуктов животного происхождения, имеют сильную связь с раком. Всего учитывались случаи 21 типа рака в 157 странах. Между изменениями в рационе людей и пиковыми показателями заболеваемости раком было примерно 20 лет. Мясо, рыба, яйца попали в Индекс животных продуктов, а показатели рака легких использовались в качестве Индекса эффектов курения и загрязнения воздуха, пишет Medical News Today.

В итоге более 50% показателей Индексов распространения рака можно было объяснить курением и Индексом потребления животных продуктов, по крайней мере, в 87 странах. Часть случаев рака объяснялась потреблением алкоголя. Для мужчин важнее был фактор курения, а для женщин - рацион. Последний оказался тесно связан с раком груди, яичников, поджелудочной, простаты, яичек и щитовидки.

Животные продукты могут способствовать развитию рака, поскольку они активизируют рост тканей тела, как и опухолей, за счет выработки инсулиноподобного фактора роста-I. К примеру, ранее в рационе японцев лишь 10% калорий поступали из животных продуктов. Сейчас показатель составляет 20%. Поэтому, не удивительно, уровень заболеваемости раком увеличился в последние 20-30 лет. Что касается других факторов, спиртного и подсластителей, то первый связывался с колоректальным раком, а второй - с раком мозга, поджелудочной и простаты.