В Сирии похитили сотрудников «Врачей без границ»

Группа неизвестных похитила пятерых сотрудников международной гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF) на севере Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой агентство Франс Пресс, которое цитирует представителей MSF.

«MSF подтверждает, что группа неизвестных прошлой ночью вывела пятерых членов организации из здания MSF, предположительно, для допроса», - заявила представитель «Врачей без границ» Саманта Маурин.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, унесший, по данным ООН, жизни свыше 100 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, во время юбилейной 50-й Мюнхенской конференции по безопасности будет обсуждаться ситуация в двух странах - Сирии и Украине.

Об этом в Берлине заявил организатор форума, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.

По его словам, заявки на участие в конференции прислали уже 18 глав государств и правительств, 50 министров иностранных дел и министров обороны, а также 10 руководителей разных международных организаций.

По предварительной информации, Россию в Мюнхене будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. От Германии прибудут министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и руководитель немецкого военного ведомства Урсула фон дер Ляйен. Из США - госсекретарь Джон Керри, помощник Президента США по национальной безопасности Сюзан Райс, а также несколько сенаторов.

Как отметил Ишингер, после раскрытия фактов слежки и сбора личных данных граждан со стороны Агентства национальной безопасности США (АНБ) американцы очень интересуются мюнхенской конференцией. "Они знают, что в результате прослушивания доверию был нанесен огромный вред, и что здесь еще многое нужно объяснить", - уточнил Ишингер.

Среди почетных гостей форума он назвал бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта, экс-президента Франции Валери Жискар д`Эстена, бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера и президента Германии Йоахима Гаука, который выступит с речью во время открытия конференции.

Мюнхенская конференция по безопасности была учреждена в 1962 году и впервые состоялась в 1963 году.

В 2014 году Мюнхенская конференция будет проходить в столице Баварии с 31 января по 2 февраля.