У берегов Италии спасли более 1000 мигрантов

Более тысячи нелегальных мигрантов спасли за последние сутки в Средиземном море итальянские военные, передает ТСН.

Спасательная операция завершилась минувшей ночью в районе острова Лампедуза. В ней участвовали корабли и вертолеты итальянской гуманитарной миссии Mare Nostrum (“Наше море”).

Минувшей ночью были спасены 823 человека.

Источник: tsn.ua

Сегодня утром спасли еще 233 мигрантов, которые следовали из Африки в Сицилию. Выходцы из Эритреи, Нигерии, Мали и Замбии пытались добраться до Италии на 10-метровой деревянной лодке. Из-за сильного шторма судно набрало много воды, и могло затонуть, если бы его своевременно не заметил экипаж военного фрегата. Мигрантов эвакуировали и доставили в сицилийский порт Аугуста.

Ежегодно тысячи мигрантов из Африки и Азии отправляются в рискованное путешествие по Средиземному морю, чтобы попасть в Европу. Подавляющая часть транзита приходится на Сицилию и Лампедузу.

Для того чтобы предотвратить многочисленные трагедии, как ту, что унесла более 300 жизней в октябре вблизи Лампедузы, итальянская береговая охрана и военно-морские силы разработали систему быстрого реагирования Mare Nostrum (“Наше море”).

Источник: ua.euronews.com