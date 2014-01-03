Китайская полиция изъяла 3 тонны метамфетамина в деревне
13:18, 03 января 2014Зарубежные новости
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Тут производилось до трети наркотиков
В Китае около трех тысяч полицейских провели масштабный антинаркотический рейд с участием катеров и вертолетов в деревне Боше, которая считается одним из центров производства наркотиков.
Как передает русская служба Би-Би-Си, в ходе рейда в деревне на юге Китая были арестованы около 180 человек и изъяты 3 тонны метамфетамина.
Государственные СМИ сообщают, что в этой местности производилось до трети наркотиков в Китае.
Согласно сообщению в местной газете, глава деревни и местный начальник полиции были в сговоре с бандами. Они также арестованы.
Источник: bbc.co.uk
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