Китайская полиция изъяла 3 тонны метамфетамина в деревне

В Китае около трех тысяч полицейских провели масштабный антинаркотический рейд с участием катеров и вертолетов в деревне Боше, которая считается одним из центров производства наркотиков.

Как передает русская служба Би-Би-Си, в ходе рейда в деревне на юге Китая были арестованы около 180 человек и изъяты 3 тонны метамфетамина.

Государственные СМИ сообщают, что в этой местности производилось до трети наркотиков в Китае.

Согласно сообщению в местной газете, глава деревни и местный начальник полиции были в сговоре с бандами. Они также арестованы.

Источник: bbc.co.uk