Землетрясениепроизошло на Каспии у берегов Азербайджана

Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано в 20.23 (18.23 по киевскому времени) в Каспийском море, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр сейсмологической службы азербайджанской Национальной академии наук.

Эпицентр землетрясения находился в 90 километрах к северо-востоку от азербайджанского поселка Гала, его очаг залегал на глубине 60 километров.

На побережье землетрясение не ощущалось.