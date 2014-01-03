Китайская кухня удлиняет жизнь

Специалисты по китайской кухне убеждают, что она не только здоровая, но даже удлиняет жизнь, препятствуя возникновению заболеваний. От китайской еды, утверждают они, невозможно растолстеть, а возрастающее число людей, страдающих ожирением в Китае, - результат употребления ими западных продуктов.

В 1990 году было проведено исследование, которое показало, что американцы потребляли на 30% меньше калорий, чем китайцы, при этом уровень их активности был примерно одинаков, но количество людей с ожирением в США было намного больше. Секрет китайцев заключается в том, что они не потребляют непитательную и сахаристую пищу, бесполезные калории (хотя китайцы не знают слова, которое было бы эквивалентно слову «калории»).

Исследования диетологов показывают, что традиционная китайская диета является более эффективной, нежели те диеты, смысл которых заключается в ограничении потребляемых калорий и в низком содержании жиров. К примеру, диетическая кола содержит 1 калорию, а авокадо – 340, но очевидно, что полезнее и питательнее будет последнее.

В традиционной китайской трапезе обязательно присутствуют супы или блюда на суповой основе.Западные диетологи советуют пить больше воды, чтобы компенсировать недостаток жидкости в организме при использовании сухих диет, китайцы же не пьют воду в процессе поедания пищи. После трапезы китайцы пьют зеленый или травяной чай, который нейтрализует токсины, ослабляет чувство голода и помогает процессу пищеварения.

Весьма важный элемент китайской диеты – это сочетание ингредиентов «инь» (то есть влажных и сырых) с элементами «ян» (то есть сухими и жесткими). Первые охлаждают организм, вторые – разогревают (например, кофе, мясо, вино, пряные блюда).