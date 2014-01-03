Пять раненых в Волгограде - в крайне тяжелом состоянии

Пять человек, пострадавших в результате двух взрывов в Волгограде, остаются в крайне тяжелом состоянии, сообщает российское министерство здравоохранения. Один из них находится в московской больнице, остальные - в волгоградских, передает Русская служба Би-Би-Си.

В результате мощных взрывов, прогремевших в Волгограде 29 и 30 декабря, погибли 34 человека: 18 посетителей железнодорожного вокзала и 16 пассажиров троллейбуса. Около 70 человек были ранены, из них 62 человека сейчас находятся в московских и волгоградских больницах.

Две девочки, которые накануне были доставлены из Волгограда в Москву и госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ), находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщают медики.

Тем временем в Волгограде продолжаются похороны погибших.

В четверг прошли похороны старшего сержанта транспортной полиции Дмитрия Маковкина, который, как утверждают в МВД, помешал смертнику пройти в здание вокзала. Полицейский представлен посмертно к ордену Мужества. До 3 января в городе объявлен траур.

Пока никто не взял на себя ответственности за волгоградские взрывы.

По версии Следственного комитета России, исполнителем взрыва, прогремевшего в утренний час-пик 30 января в троллейбусе около Качинского рынка в Дзержинском районе Волгограда, мог оказаться смертник "славянской внешности".

Взрыв при входе на железнодорожный вокзал Волгограда также, вероятно, совершил мужчина-смертник, сообщают следователи. Ранее силовыми структурами была распространена информация, что взрыв на вокзале осуществила женщина, называлось даже ее имя и приводились персональные данные.

Волгоград встретил Новый год в обстановке усиленных мер безопасности. Тысячи полицейских патрулируют общественный транспорт, повсюду идут проверки рынков, складов, автомашин и отдельных граждан, чей вид вызывает у них подозрение.

В ходе операции "Вихрь-антитеррор" полицейские задержали более 700 человек за различные административные правонарушения, сообщило в четверг ГУ МВД Волгоградской области.

В министерстве отмечают, что полицейским также удалось задержать 12 преступников, находившихся в розыске, и 70 подозреваемых в совершении преступлений.

Источник: bbc.co.uk