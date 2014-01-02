Ортопеды признали операцию по удалению мениска бесполезной

Финские специалисты по ортопедии и травматологии пришли к выводу, что при отрыве мениска коленного сустава, произошедшем не в результате травмы, а в результате возрастных изменений, имеет смысл не проводить операцию по удалению хряща, а сосредоточиться на таких методах реабилитации, как лечебная физкультура и физиотерапия. Такая стратегия позволит избежать только в Финляндии порядка 10 тысяч ненужных операций, а в США, где артроскопическая частичная менискэктомия является одной из самых распространенных ортопедических процедур, эта цифра может достигнуть 500 тысяч, подсчитали авторы. Работа опубликована в журнале New England Journal of Medicine.

Как отмечают авторы, в ортопедической практике отрыв мениска – стабилизирующей коленный сустав хрящевой прокладки – значительно чаще фигурирует не как результат спортивной травмы, а как последствие связанных со старением организма дегенеративных изменений в хрящевой ткани. «Золотым стандартом» при таком повреждении мениска является проведение артроскопической частичной менискэктомии, в ходе которой удаляются оторвавшиеся фрагменты хрящевой ткани, а оставшаяся часть мениска возвращается на свое место. Такая операция в западных странах стала в последние годы наиболее рутинной хирургической процедурой, на втором месте после удаления катаракты. Например, в США ежегодно проводится почти миллион таких операций. Между тем, степень их эффективности именно в случае дегенеративной природы патологии до сих пор должным образом оценена не была.

В исследовании, проводившемся на базе пяти финских ортопедических клиник с декабря 2007 по январь 2013 года, приняли участие в общей сложности 146 пациентов в возрасте от 35 до 65 лет, более трех месяцев испытывавших не поддающуюся обычным методам терапии боль в коленном суставе, возникшую спонтанно, а не в результате какой-либо травмы. Из состава участников исследования были также исключены пациенты, болевые ощущения у которых были вызваны остеоартрозом. У всех отобранных участников предоперационное исследование с помощью метода магнитно-резонансной терапии показало частичный отрыв мениска. Диагноз был подтвержден затем в ходе артроскопии.

Все участники были случайным образом разделены на две группы. Первой группе была проведена реальная операция по частичной менискэктомии, а у второй эта процедура была лишь имитирована. При этом ни пациенты, ни осуществлявший постоперационный уход медперсонал, ни анализировавшие результаты исследователи не знали, в каком случае операция была реальной, а в каком имело место плацебо.

Через год после процедуры, в течение которого все участники проходили реабилитационные мероприятия, включающие лечебную физкультуру и физиотерапию, их состояние и с объективной, и с субъективной точки зрения значительно улучшилось, причем никакой существенной разницы в этом смысле между группами выявлено не было. Пациенты из обеих групп сообщили, что удовлетворены состоянием своего колена и ощущают в нем значительно меньше негативных ощущений, чем до операции. О том, что не жалеют о своем решении по поводу менискэктомии и готовы были бы в случае необходимости ее повторить, заявили 93 процента из тех, кто перенес вмешательство на самом деле и 96 процентов из группы плацебо.

Базируясь на полученных результатах, авторы исследования считают, что текущая клиническая практика, когда всем пациентам с болью в коленном суставе, связанной с частичным отрывом мениска из-за дегенеративных изменений в хрящевой ткани, предлагают подвергнуться операции, должна быть изменена. Бесполезную инвазивную процедуру, считают специалисты, стоит заменить на методы восстановительной медицины.