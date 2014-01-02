В корице выявлено опасное химическое вещество

Евросоюз законодательно ограничил количество корицы в выпечке, что поставило под угрозу датские кулинарные традиции, сообщает The Telegraph. В соответствии с новыми стандартами Евросоюза датское законодательство должно ограничить содержание корицы в выпечке до 15 мг на килограмм, что означает запрет на традиционное лакомство kanelsnegler — «коричные завитки».

Цель запрета заключается в ограничении потребления кумарина, ядовитого химиката, содержащегося в наиболее распространенном типе корицы — кассии. Однако этот запрет вызвал бурю возмущения у датских кондитеров. Тем более что их соседи, шведы, решили все же сохранить свою выпечку kanelbullar, объявив ее традиционным сезонным блюдом. При этом количество корицы в kanelbullar — 50 мг на килограмм, то есть более чем в три раза превышает новую норму.

Датские чиновники отложили введение запрета в силу до февраля 2014 года, но при этом уже призвали покупателей не рисковать, приобретая коричные завитки.

В Норвегии, где распространена аналогичная выпечка skillingsboller, местная организация, отвечающая за еду, выпустила рождественское предупреждение, рекомендующее любителям плюшек с корицей ограничить свое потребление. А вот британские ученые не разделяют опасения своих коллег из Евросоюза — по их мнению вопрос о допустимых количествах кумарина является спорным. К тому же исследования показали, что даже выходцам из Южной Азии, потребляющим в 10 раз больше пряностей, чем остальные жители Великобритании, на килограмм веса достается всего 0,022 мг корицы, то есть в пять раз меньше лимита Евросоюза. Таким образом, любой, даже самый страстный любитель коричных завитков раньше умер бы от ожирения, чем получил бы критическое количество корицы.