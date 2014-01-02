Состояние тяжелораненных в больницах Волгограда стабильно

Состояние всех тяжелораненных, пострадавших в результате терактов в Волгограде и находящихся в больницах города, стабилизировано.

Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе правительства Волгоградской области.

"За последнее время число пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии не изменилось, однако у всех оно стабилизировано. Ни у кого из них нет ухудшения", - сказала представитель пресс-службы. Т

акже собеседник агентства отметила, что завтра утром может быть принято решение по пострадавшим, которые будут отправлены в Москву для дальнейшего лечения и реабилитации. Ранее глава ФМБА Владимир Уйга заявил, что в Москву может быть транспортировано до 15 пострадавших. При этом направляться больные будут по 2-3 человека.

По данным Минздрава РФ, в волгоградских больницах в настоящее время находятся на лечении 46 человек, пострадавших в результате терактов 29 и 30 декабря, еще 18 человек доставлены в московские медучреждения.

В Волгограде были совершены два теракта: в воскресенье, 29 декабря, целью экстремистов стал железнодорожный вокзал, в понедельник, 30 декабря, был подорван троллейбус. В результате терактов, по последним данным, погибли 34 человека.