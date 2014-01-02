Как есть, чтобы не полнеть

Тщательно и долго пережевывая, можно урезать потребление пищи, пишет The Daily Mail. Ученые советуют есть медленно, откусывая маленькие кусочки. С таким подходом снижается острота голода спустя час после приема пищи.

При этом увеличивается потребление жидкости, что способствует поддержанию чувства сытости. Сотрудники Техасского христианского университета исследовали связь скорости потребления пищи и объема калорий. Также учитывались показатели голода до и после еды, а еще объем потребления воды.

Если человек ел медленно, клал на стол приборы, пока пережевывал пищу, он потреблял в среднем на 88 калорий меньше по сравнению с человеком, откусывавшим большие куски и быстро пережевывавшим. Правда, человек с лишним весом съедал на 58 калорий меньше. Что важно, медленный прием пищи позволял чувствовать сытость дольше и увеличить потребление жидкости.