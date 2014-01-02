Что заставляет бактерии впадать в "спячку"

Еврейский университет в Иерусалиме опубликовал работу, в которой ученые рассказывают, как некоторые стойкие бактерии умудряются выжить, несмотря на обработку антибиотиками, пишет Over Easy, Please. Данные бактерии противостоят лекарствам благодаря мутации. В присутствии антибиотика они "спят", и "просыпаются", когда опасность для них миновала.

До недавнего времени эксперты не знали, что именно погружает бактерии во временную "спячку". Оказалось, когда бактерии подвергаются атаке антибиотиков, выделяется особый токсин. Он нарушает протекание химического процесса передачи информации, необходимого для построения белков из питательных веществ.

Это вызывает у бактерии чувство "голода". И в этом состоянии она вынуждена "заснуть", что гарантирует выживание, пока лекарственная терапия не закончится. По мнению ученых, данное открытие поможет разработать новые стратегии лечения опасных бактериальных инфекций.