Бекон и яйца на завтрак избавят от похмелья

Об этом говорят сотрудники Университета Ньюкасла. Секрет в высокой концентрации белка, передает The Herald Sun. В теле белок расщепляется на аминокислоты. А они помогают вывести токсины из печени. Алкоголь уменьшает показатели аминокислот.

А вот от мучного, богатого углеводами, лучше воздержаться после приема спиртного. Ученые советуют съедать на завтрак после вечеринки булочки с помидором и яйцом, сваренным вкрутую. Также можно добавить нежирного сыра. Еще прекрасным источником белка является арахисовое масло.

Вегетарианцам подойдут грибы с сыром и бобами. Они идеально сочетаются со шпинатом. Еще неплохим завтраком будут свежие ягоды с обезжиренным йогуртом. А тост с джемом обеспечит организм нужной порцией сахара. Он способствует избавлению от симптомов похмелья.

Meddaily