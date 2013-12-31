Черный шоколад улучшает состояние всего организма

Он улучшает состояние всего организма, особенно черный шоколад. Ежедневное употребление черного шоколада, очень полезно для всего человеческого организма, так как вещества, которые содержит шоколад, препятствует появлению старости.

Благодаря коллагену и флавоноидам кожа остается подтянутой. А в шоколаде таких веществ, очень много.

Ученые из Англии уверяют, что человек, который ежедневно употребляет шоколад, может забыть о лифтинге и прочих процедурах для спасения кожи, и он всегда будет молодым и привлекательным.