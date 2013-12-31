На Земле проживает более 7 млрд людей

Численность населения Земли к 1 января составит 7 млрд 137 млн 577 тыс. 750 человек.

С таким прогнозом выступило Бюро переписи США, сообщает ИТАР-ТАСС.

По сравнению с прошлым Новым годом увеличение составит 77 млн 630 тыс. 563 человека или 1,1%.

Наибольший прирост за указанный период обеспечила Индия - 15,6 млн человек. Она обогнала Китай, Нигерию, Пакистан и Эфиопию.

Рубеж в 7 млрд был пройден в 2012 году. А к 2025 году население планеты, как ожидается, достигнет 8 млрд человек.

Что касается США, то, согласно прогнозу специалистов, к 1 января численность населения страны вырастет до 317 млн 297 тыс. 938 человек, что на 2 млн 218 тыс. 622 человека больше по сравнению с прошлым Новым годом. Увеличение составит 0,7%.

Как прогнозирует Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), численность населения России, Беларуси, Болгарии, Кубы, Румынии и Украины к середине века сократится на 15%.

Нынешние лидеры по численности населения - Китай и Индия - уравняются к 2028 году, когда в обеих странах будут проживать около 1,45 млрд человек. После этого число граждан КНР начнет падать, а Индии - продолжит расти.

По расчетам ЮНФПА, в ближайшие десятилетия сохранится тенденция к старению населения Земли. Число жителей старше 60 лет к 2100 году утроится и составит около 3 млрд человек.

Источник: itar-tass.com