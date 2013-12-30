Михаель Шумахер находится в критическом состоянии после несчастного случая на лыжах. Врачи не берутся оценивать шансы семикратного чемпиона мира "Формулы-1" на выживание, сообщает «Немецкая волна».

Руководство университетской клиники в Гренобле на пресс-конференции в понедельник, 30 декабря, сообщило, что пока еще рано давать прогноз о шансах Шумахера на выживание.

Многократный чемпион мира "Формулы-1", который накануне получил черепно-мозговую травму во время катания на лыжах, переведен в состояние искусственной комы, рассказал главный врач клиники Жан-Франсуа Паен.

"Мы пытаемся уменьшить отек мозга и максимально снизить давление между мозгом и черепом", - цитирует слова врачей агентство sid. Шумахеру была сделана одна операция, но ситуация остается критической и "нестабильной".

Температуру тела пациента стабилизировали на уровне 34-35 градусов по Цельсию, чтобы как можно больше снизить внешнюю стимуляцию мозга. В таких условиях, говорят медики, возможно лучше обеспечивать мозг кислородом.

Пока еще не планируются никакие последующие операции. Врачи не делают никаких прогнозов на будущее. Дальнейшую информацию о состоянии пациента клиника будет предоставлять в зависимости от развития ситуации, сообщает агентство dpa.

44-летний гонщик во время падения на лыжах и удара головой во Франции в воскресенье, 29 декабря, несмотря на то, что был в шлеме, получил очень тяжелую черепно-мозговую травму. Этот факт, по словам врачей, свидетельствует о том, что несчастный случай на горнолыжном курорте Мерибель произошел на очень большой скорости.

Источник: dw.de