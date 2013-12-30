В Таиланде хотят запретить суррогатное материнство

МИД Израиля опубликовал предостережение для израильтян, которые намереваются ехать в Таиланд ради процесса суррогатного материнства. МИД предупреждает, что израильские власти не станут помогать своим гражданам вывезти из Таиланда детей в том случае, если в этой азиатской стране будет принят закон, запрещающий суррогатное материнство.На сегодняшний день в Таиланде нет закона, защищающего суррогатное материнства, но и нет закона, который его запрещает. Однако уже несколько лет существует законопроект, согласно которому в стране будет официально разрешено только бесплатное суррогатное материнство.Этот законопроект до сих пор не был рассмотрен таиландским парламентом, и нет никаких данных о том, когда он будет рассмотрен и какое решение вынесут парламентарии.Однако таиландский МИД счел нужным известить МИД Израиля об этом законопроекте, что, видимо, побудило израильский МИД опубликовать предостережение.Галь Сава из израильского агентства VIVA Surrogacy, которое помогает израильским парам (как однополым, так и разнополым), не имеющим возможности родить ребенка, завести его с помощью суррогатного материнства в Таиланде, объяснил редакции NEWSru.co.il, почему израильтяне на данный момент не могут вывезти своих младенцев из Таиланда.Он подчеркнул, что согласно законодательству Таиланда, опеку над ребенком автоматически получает женщина, родившая этого ребенка, даже если она не имеет к нему никакого генетического отношения, как в случае суррогатного материнства.Израильские власти, опасаясь, что суррогатная мать в будущем заявит свои права на ребенка, требуют от родителей младенцев предоставить им решение таиландского суда, лишающее суррогатную мать всех прав и предоставляющее опеку над младенцем исключительно его биологическому отцу. Проблема, по словам Галя Савы, заключается в том, что суд может рассматривать каждое такое дело в течение многих месяцев, а тем временем родители не могут забрать детей домой. Кроме того, в связи с наличием законопроекта, запрещающего суррогатное материнство за деньги, существуют опасения, что, в случае принятия закона, дети останутся в Таиланде навсегда, если родителям не поможет израильский МИД."Государство после установления отцовства предоставляет детям израильское гражданство, но не выдает паспорт для того, чтобы детей могли привезти в Израиль", - объяснил Сава.К услугам суррогатных матерей в Таиланде обращаются граждане многих стран. Например, в Таиланд едут для этого многие австралийцы. Когда в Таиланде у австралийской пары рождается ребенок, он автоматически получает гражданство отца и австралийский паспорт. Родители забирают ребенка домой, в Австралию, а несколько месяцев спустя один из них возвращается в Таиланд и получает документы о том, что суррогатная мать лишается прав на ребенка.Сава рассказал, что в общей сложности в Таиланде уже родились и еще должны родиться свыше 60-ти израильских младенцев, дальнейшая судьба которых пока не определена.Израильский МИД, по сообщениям СМИ, заверяет, что делает все, чтобы помочь израильским парам забрать своих детей из Таиланда.