Мировое потребление соли в два раза превысило норму ВОЗ

Согласно данным обширного исследования, проведенного совместно американскими и британскими учеными, в 2010 году среднее потребление соли в мире составило примерно 10 грамм в сутки на одного человека, что в два раза превышает норму, рекомендованную ВОЗ. Результаты исследования, охватившего 187 стран мира, опубликованы в журнале BMJ Open.

Поваренная соль жизненно необходима для жизнедеятельности человека: ион хлора является основным материалом для выработки соляной кислоты, важного компонента желудочного сока, а ионы натрия участвуют в передаче нервных импульсов и сокращении мышечных волокон.

Однако систематический приём избыточного количества соли может привести к отекам, повышению артериального давления, сердечно-сосудистым заболеваниям, почечной недостаточности, раку желудка и остеопорозу, а также к повышению внутриглазного давления и развитию катаракты.

Объединенная группа исследователей из Кембриджского университета и Гарвардской медицинской школы провела глобальную оценку потребления соли в различных странах по всему миру за период с 1990 по 2010 год. Ученые использовали данные около 250 исследований потребления соли (по содержанию натрия в потребляемой пище, анализу мочи и др.) людьми старше 20 лет.

Результаты исследования показали, что в 2010 году в 181 стране мира (из исследованных 187) среднее потребление поваренной соли составило около 10 грамм в день (эквивалентно 3,95 г натрия), что почти в два раза превышает физиологическую норму для одного человека - 5 грамм соли в день (или 2 г натрия). При этом, как выяснилось, мужчины потребляют на 10 % больше поваренной соли, чем женщины.

Наибольшее потребление соли было зафиксировано в Восточной и Центральной Азии, Восточной и Центральной Европе и на Ближнем Востоке - более 10 г/сутки; в Северной Америке, Западной Европе, Австралии и Новой Зеландии суточное потребление соли оказалось чуть меньше - в среднем около 9 г.

"Практически все население земного шара потребляет гораздо больше натрия, чем это необходимо для здоровья, - отметил доктор Дариуш Мозаффэриан (Dariush Mozaffarian), один из авторов исследования. - По-видимому, для того, чтобы существенно снизить потребление натрия, необходимо принимать государственные меры, объединенные с пищевой промышленностью". Для примера, В Финляндии удалось снизить потребление соли на треть, при этом смертность от инсультов и инфарктов уменьшилась на 80 % (по данным 2010).