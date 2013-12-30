Wi-Fi вреден для здоровья

Ученые провели исследования и выяснили, что Wi-Fi может провоцировать ухудшение самочувствия.

Датские ученые првели эксперимент на детях и комнатных растениях и пришли к неутешительным выводам.

Группа школьников несколько ночей спала, положив телефон, подключенный к сети Wi-Fi, под подушку. Уже после первой проведенной с телефоном ночи дети жаловались на головную боль, отмечали сниженную концентрацию.

Вторая часть опытов была связана с изучением влияния беспроводной связи на комнатные растения. 6 растений заперли на 12 дней в комнате с источником Wi-Fi, еще 6 растений заперли на 12 дней в аналогичной комнате без источника волн. Спустя отведенное на эксперимент время цветы из первой комнаты завяли, стали коричневыми, а вот цветы из второй комнаты продолжали благоухать.

Механизм воздействия Wi-Fi пока не изучен, но этот эксперимент указывает на необходимость проведения крупномасштабных исследований. Сегодня эксперты рекомендуют выключать Wi-Fi хотя бы на ночь и держать мобильные телефоны в 1,5 метрах от кровати.