У побережья Турции произошло землетрясение
10:18, 30 декабря 2013Зарубежные новости
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Магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в субботу вечером в Средиземном море у побережья Турции.
Как передает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США, эпицентр землетрясения зафиксирован в 86 километрах к юго-западу от города Аланья. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров.
Информация о возможном возникновении цунами не поступала.
Значительная часть турецкой территории расположена в сейсмоопасных зонах. Два самых сильных землетрясения в Турции произошли в 1999 году и унесли более 17 тысяч жизней. Последнее крупное землетрясение произошло в этой же восточной провинции Ван в 2011 году. Тогда погибли более 600 человек.
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