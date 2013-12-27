Апельсиновый фреш - лучший утренний старт организму

Ученые из университета Баффало выяснили, что самый полезный утренний напиток – свежевыжатый апельсиновый сок.

Все мы привыкли начинать свой день с чашечки кофе или чая, но американские ученые утверждают, что лучший старт организму дает апельсновый фреш.

Сотрудники университета Баффало провели эксперимент с людьми в возрасте от 20 до 40 лет, которых разделили на три группы: первая запивала завтрак сладкой водой, вторая пила обыкновенную воду, а третья – апельсиновый сок. Как выяснилось, в крови добровольцев, пивших сок, обнаружено больше веществ, укрепляющих иммунную систему, и меньше глюкозы.