Ученые работают над новым средством против ожирения

Университет Индианы в Блумингтоне и Институт диабета и ожирения центра Гельмгольца занимаются исследованием проблемы лишнего веса и метаболических расстройств. С данными проблемами сталкиваются до 20% населения Земли. Это увеличивает их склонность к инсульту и инфаркту.

На рынке имеются препараты для лечения данных расстройств. К ним относятся лекарства, воздействующие на рецепторы GLP-1 (глюкагоноподобного пептида-1). На самом деле, нет точных данных о том, к чему может привести такое воздействие. К примеру, некоторые ученые доказали, что активация рецепторов увеличивает вес.

Поэтому специалисты решили проверить эффективность экспериментального вещества, влияющего одновременно и на GIP, и на GLP (желудочный ингибирующий полипептид). Оказалось, вещество позволяло сильно снизить вес у грызунов и нормализовало сахар. Причем, можно было использовать малую дозировку, дабы избежать нежелательных реакций.