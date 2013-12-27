Свыше 35 автомобилей столкнулись из-за снегопада
09:30, 27 декабря 2013Зарубежные новости
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В американском штате Пенсильвания
Свыше 35 автомобилей столкнулись из-за снегопада в американском штате Пенсильвания.
Как передает ИТАР-ТАСС, по сообщению местных властей, один из автомобилей врезался в снегоуборочную машину на оживленном шоссе близ города Моргантаун. Затем последовала цепная реакция: с управлением не справились еще несколько десятков водителей. Причиной ДТП стали сложные погодные условия. В районе происшествия шел сильный снег.
На место аварии прибыли многочисленные бригады пожарных и медиков. Некоторые пострадавшие были доставлены в больницы на вертолетах.
В последние дни непогода стала причиной сотен более мелких ДТП в центральных и северо-восточных штатах США. Особенно много аварий произошло в Мичигане и Мэне, на которые обрушились сильные снегопады и ледяные дожди. Некоторые дороги там до сих пор покрыты толстой коркой льда, и по ним невозможно проехать.
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