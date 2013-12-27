Свыше 35 автомобилей столкнулись из-за снегопада в американском штате Пенсильвания.

Как передает ИТАР-ТАСС , по сообщению местных властей, один из автомобилей врезался в снегоуборочную машину на оживленном шоссе близ города Моргантаун. Затем последовала цепная реакция: с управлением не справились еще несколько десятков водителей. Причиной ДТП стали сложные погодные условия. В районе происшествия шел сильный снег.

На место аварии прибыли многочисленные бригады пожарных и медиков. Некоторые пострадавшие были доставлены в больницы на вертолетах.

В последние дни непогода стала причиной сотен более мелких ДТП в центральных и северо-восточных штатах США. Особенно много аварий произошло в Мичигане и Мэне, на которые обрушились сильные снегопады и ледяные дожди. Некоторые дороги там до сих пор покрыты толстой коркой льда, и по ним невозможно проехать.