Синий свет повышает умственные способности человека

Научные сотрудники Национального центра зимних видов спорта при Миттуниверситете (Университет средней части Швеции) в результате проведенного исследования обнаружили неожиданное положительное влияние синего света на умственные способности человека, превосходящее эффект кофеина. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС

В мире шведы занимают первое место по потреблению кофе на душу населения, теперь у них появилось новое средство для поддержания высокого уровня работоспособности. "Существует возможность использования синего света в различных рабочих условиях, где требуется высокий уровень внимания и бдительности", - говорит руководитель проекта Мартин Бивен.

Ученые исследовали степень бодрствования и когнитивные функции добровольных участников до и после различных экспериментов и тестов. Разделенные на группы, те подвергались воздействию белого света в сочетании с плацебо, белого света и 240 мг кофеина, синего света и плацебо и, наконец, синего света и кофеина.

Последнее сочетание в наибольшей степени улучшало реакцию, способность принимать решение, точность. Подвергавшиеся воздействию только синего света показывали лучшую способность к концентрации по сравнению с другими группами. Результаты исследования также показали, что наилучшим образом на положительный эффект синего света реагировали люди с синим цветом глаз.

Авторы проекта отмечают, что в исследовании участвовало ограниченное число добровольцев, однако полученные результаты очевидны и не вызывают сомнений.