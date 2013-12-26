О чём расскажут штрих-коды на лекарствах

Шанс самостоятельно проконтролировать курс лечения получат все россияне. Минздрав собирается внедрить на территории страны приложение, считывающее штрих-коды лекарственных средств и дающее пациенту всю возможную информацию о препарате, передает ИТАР-ТАСС.

Комментирует замдиректора департамента информационных технологий и связи Минздрава России Роман Сафронов: "Мы хотим в форме мобильного приложения запустить сканер штрих-кодов, которые есть на упаковках. Соответственно, нужно приобрести права, чтобы его распространять и, в первую очередь, ориентировать на пациентов".

Система проста. Человек фотографирует штрих-код на упаковке, а приложение автоматически распознает его, запрашивая информацию в информационных системах Минздрава и Росздравнадзора. Через несколько секунд человек получает полную инструкцию по применению.

Это позволит не только больше узнать о препарате, но и сравнить фотографию с эталоном, который зарегистрирован, а также посмотреть производителя, дозировку. Данный подход призван обезопасить россиян от фальсификата.

Meddaily