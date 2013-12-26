В Аргентине более 60 человек пострадали от укусов пираний
11:05, 26 декабря 2013Зарубежные новости
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Среди пострадавших - семеро детей
В Аргентине на пляже в городе Росарио более 60 человек пострадали от укусов пираний.
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Trend», в последние 10 дней в центральных провинциях Аргентины, в том числе и провинции Санта-Фе, где находится Росарио, установилась сильная жара с температурами, достигающими 38 градусов, и многие местные жители использовали рождественские каникулы, чтобы отдохнуть на речных пляжах Параны.
Среди пострадавших - семеро детей, двое из них получили серьезные ранения. В основном укусы пираний отмечены на руках пострадавших.
Местные власти закрыли пляж для купания и направили в район происшествия усиленные наряды полиции.
Источник: gazeta.ru
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