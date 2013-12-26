В Аргентине более 60 человек пострадали от укусов пираний

В Аргентине на пляже в городе Росарио более 60 человек пострадали от укусов пираний.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Trend», в последние 10 дней в центральных провинциях Аргентины, в том числе и провинции Санта-Фе, где находится Росарио, установилась сильная жара с температурами, достигающими 38 градусов, и многие местные жители использовали рождественские каникулы, чтобы отдохнуть на речных пляжах Параны.

Среди пострадавших - семеро детей, двое из них получили серьезные ранения. В основном укусы пираний отмечены на руках пострадавших.

Местные власти закрыли пляж для купания и направили в район происшествия усиленные наряды полиции.

Источник: gazeta.ru