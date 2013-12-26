Помидоры снижают риск заболевания раком молочной железы

Исследование ученых из Ратгерского университета (США) показало, что употребление в пищу достаточного количества помидоров или продуктов на его основе, даже в течение короткого периода времени, снижает риск заболевания раком молочной железы у женщин в постменопаузе. Результаты проведенной работы опубликованы в журнале The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

После наступления менопаузы риск развития рака молочной железы у женщин повышается с увеличением индекса массы тела (ИМТ). Предыдущие исследования показали, что высокий уровень адипонектина - выделяемого адипоцитами (жировыми клетками) гормона, который регулирует жировой обмен и уровень глюкозы в крови, - связан со снижением этого риска.

Известно, что потребление ликопина (каротиноидного пигмента, определяющего красный цвет плодов томатов), а также ликопин-содержащих продуктов способствует уменьшению маркеров окислительного стресса у человека, что препятствует онкогенезу. В новой работе ученые изучили его влияние на концентрацию адипонектина в сыворотке крови.

В исследовании приняли участие 70 женщин в постменопаузе, находящихся в группе повышенного риска развития рака молочной железы. В среднем возраст участниц исследования составил около 57 лет, ИМТ - 30 кг/м². В течение 10 недель испытуемые употребляли в пищу большое количество помидоров с общим содержанием ликопина не менее 25 мг в день (нормой считается 5-10 мг в сутки; при этом западная диета обеспечивает 0,6-1,6 мг ликопина в сутки).

Согласно полученным результатам, уровень адипонектина в крови увеличился у всех участниц исследования (в среднем - на 9 %), но наибольшая концентрация данного гормона наблюдалась среди тех, кто не страдал ожирением.

«Данные нашего иследования показывают, как употребление богатой ликопином пищи, повышающей уровень адипонектина, может быть эффективно для снижения риска заболевания раком молочной железы», - сказала профессор Адана Льянос (Adana Llanos), ведущий исследователь.

Теперь авторы планируют провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить полученные данные и выяснить точный механизм, лежащий в основе антиканцерогенного действия ликопина на ткани молочной железы.

medportal.ru