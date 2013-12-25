Ученые впервые превратили стволовые клетки в клетки лёгких

Американским ученым из Колумбийского Университета в Нью-Йорке впервые удалось превратить стволовые клетки человека в жизнеспособные клетки легких. По их словам, это революционное открытие поможет лечить многие болезни.

Как утверждает доктор Ганс Снук, уже в скором будущем ученые смогут выращивать легочные ткани из собственных клеток пациентов. Эти ткани можно будет использовать при испытании новых лекарственных препаратов.

Вто же время, по словам ученых, выращенные ткани можно будет использовать и для создания донорских органов. Вероятность их отторжения, утверждают специалисты, будет минимальна.

Однако главная проблема этого подхода - необходимость выращивать огромное количество таких клеток, что практически нереально. Поэтому ученые хотят использовать для этой цели ресурсы самого организма.

По словам ученых, для создания полноценного искусственно выращенного легкого потребуется еще немало труда. Но время органов, созданных с помощью биоинженерии, считают они, уже не за горами.

korrespondent.net