В России иностранцам запретят работать в аптеках

В России с 2014 года иностранцам будет запрещено работать в аптеках, в торговых палатках и на рынках.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе российского правительства, соответствующие постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В частности, документ устанавливает на 2014 год допустимую долю иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации деятельность в сфере розничной торговли и в области спорта.

Так, в розничной торговле фармацевтическими товарами, розничной торговле в палатках и на рынках, а также прочей розничной торговле вне магазинов устанавливается доля иностранцев в размере нуля процентов.

При этом доля иностранцев в розничной торговле алкогольными напитками, включая пиво устанавливается в размере 15%. Доля иностранцев в деятельности в области спорта установлена в размере 25% общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами.

По данным Федеральной миграционной службы России, на территории страны находится более 11 млн мигрантов, большинство из которых прибыли из стан СНГ.

При этом в России находятся около 1,5 млн граждан Украины, из них 111 тыс. законно работают, 350 тыс. приехали к родственникам, учиться, лечиться. Глава ФМС Константин Ромодановский ранее заявлял, что, исходя из этих данных, более миллиона граждан Украины работают без оформления соответствующих документов.

17 декабря в ФМС сообщили, что количество граждан Украины, которым запрещен въезд в Россию, за последний месяц увеличилось на 5 тыс. и достигло около 25 тыс. человек.