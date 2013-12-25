В Индии создали оральную форму инсулина

Индийские специалисты получили таблетированный инсулин. Эксперименты с крысами показали: таблетки снижают концентрацию глюкозы почти так же эффективно, что и инъекции инсулина, передает Jagran Josh. Плюс, таблетки действуют дольше.

Основная сложность с таблетками заключалась в том, что в желудке инсулин расщеплялся, а через желудочно-кишечный тракт не так уж просто попадает в кровоток за счет сниженной всасываемости. Чтобы справиться с проблемами, сотрудникам Национального института фармацевтического образования и научных исследований в Пенджабе пришлось структурно защитить инсулин.

Итак, соединение поместили в мешочки, сделанные из липидов (жиров). Получилась липосома, наполненная инсулином. Потом липосомы обернули в несколько слоев защитных молекул - полиэлектролитов. Чтобы улучшить перенос и абсорбцию инсулина через стенку кишечника, к липосомам присоединили фолиевую кислоту и форму витамина В.