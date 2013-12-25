В Японии 3D-принтеры активно используют в медицине

Одно из самых удивительных изобретений последних пяти лет - 3D-принтеры, позволяющие создавать по цифровой модели практически все что угодно, от игрушек до полноценного огнестрельного оружия, в Японии получают все большую востребованность в сфере медицины. С помощью этой передовой технологии здесь получают точные копии частей тела пациентов, готовящихся к операции, чтобы начинающие врачи могли попрактиковаться.

Наибольшее распространение 3D-принтеры получают в пластической хирургии и травматологии. И хотя текущий уровень развития техники не позволяет создавать пригодные для протезирования составляющие, японские специалисты ведут усердную работу в этом направлении. "Если технологии 3D-принтеров будут развиваться такими темпами, через несколько лет, скорее всего, мы сможем печатать на них, к примеру, кости, которые потом можно будет использовать при протезировании", - считает ведущий специалист медицинского университета Фудзита Такаюки Окумото.

Японские пластические хирурги уже сейчас проводят специальные тесты, в ходе которых они вживляют своим пациентам импланты, полученные с помощью как раз таких 3D-принтеров. В ближайшее время Министерство здравоохранения Японии рассмотрит соответствующие заявки и примет решение, можно ли ставить такую практику на поток и является ли она безвредной для здоровья человека. Однако уже сейчас большинство профессионалов сходятся во мнении, что этот способ в пластической хирургии куда безопаснее обычной практики. К примеру, при челюстно-лицевой пластике необходимые для имплантации материалы берутся у человека из позвоночника, что несет риск повреждения важных нервов. При использовании же технологий 3D-принтеров эти кости просто выращиваются с нуля.