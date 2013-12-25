Полезные сладости

Немецкая компания Organobalance GmbH создала конфеты для профилактики кариеса, которые снижают концентрацию вредных бактерий в полости рта.

После еды на поверхности зубов бактерии начинают усиленно выделять кислоту, которая разрушает зубную эмаль и вызывает кариес. Полезные конфеты содержат убитые бактерии, которые привязываются ко вредным бактериям и нейтрализуют их. Противокариесные сладости содержат убитые образцы бактерии L. paracasei DSMZ16671, которая привязывается к вредной бактерии M. Streptococci и снижает ее концентрацию, и при этом полезная флора рта не страдает.

Для снижения концентрации патогенов в полости рта необходимо всего 2 мг убитых бактерий L. paracasei, то есть небольшого кусочка полезной конфетки. Ко всему прочему, противокариесные сладости не содержат сахара.