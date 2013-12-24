Молоко - тоже хорошо пить в меру

Шведские ученые считают, что коровье молоко может быть крайне опасным для здоровья человека, пишет "Правда.RU". По их словам, нельзя превышать суточную норму, равную двум стаканам молока.

Как правило, молоко считается полезным, благодаря содержанию кальция. Но именно этот элемент способен повышать риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Данный факт доказали наблюдения за группой женщин, потреблявших в среднем по 1,4 литра молока в день.

Если потреблялось больше молока, то кальций просто не успевал усвоиться. В итоге образовывались отложения. А известно, что кальцификация сосудов снижает их эластичность. При сниженной эластичности повышается риск болезней сердца.

О вреде бездумного употребления молока и молочных продуктов говорили и ученые из Гарварда. Они провели исследование, на основании которого сделали вывод, что не любое молоко для детей полезно. Если в молоке содержится сахар, или другие подсластители, то оно является, несомненно, вредным.