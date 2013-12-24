Ученые нашли средство от старости

Группа австралийских и американских ученых обнаружила молекулярный механизм, нарушения в котором ведут к старению клетки, сообщает БЕЛТА. Ключевую роль в процессе старения играет падение уровня фермента никотинамид-аденин-динуклеотида (NAD). Его количество в клетках организма уменьшается с возрастом, однако причины этого пока неизвестны.

Снижение уровня NAD приводит к нарушению координации между геномами ядра клетки и ее митохондрий. Клетки со временем теряют способность производить энергию, организм стареет, у человека появляются такие заболевания как болезнь Альцгеймера и диабет.

Однако, этот процесс, как оказалось, можно повернуть вспять. Так, в ходе эксперимента над мышами, которым давали вещество NMN, содержащее NAD, исследователи обнаружили, что мышцы двухлетних мышей спустя неделю после приема препарата уже ничем не отличались от мышц полугодовалых животных.

Исследования проводились в сиднейском Университете Нового Южного Уэльса и Гарвардском университете.

Генетик Дэвид Синклэйр прокомментировал это открытие, признавшись, что изучает процессы старения на молекулярном уровне уже почти 20 лет и представить себе не мог, что когда-нибудь будет найден способ повернуть эти процессы вспять.

Также Синклер рассказал, что в следующем году медики начнут изучать возможности тестирования препарата NMN на человеке.