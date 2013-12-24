Тревожные расстройства - причина инсульта

Негативный эффект тревожности, к примеру, повышенный риск ишемической болезни сердца широко известен. Но недавно медики Университета Питтсбурга выяснили, что высокий уровень тревожности нередко выливается в инсульты.

Например, в США инсульт стоит на четвертом месте в списке смертельный медицинских отклонений и на первом месте в списке причин недееспособности. Между тем, тревожность затрагивает почти 20% взрослого населения. Нередко расстройство может наблюдаться, по меньшей мере, 6 месяцев, сообщает Medical News Today.

Специалисты проанализировали более 6000 человек 25-74 лет, которые никогда не сталкивались с инсультами. Добровольцы заполняли вопросники, оценивающие уровень тревожности и депрессии. За людьми следили 22 года. Оказалось, самые высокие уровни тревожности связывались с риском инсульта, повышенным на 33%.

Тревожные люди чаще курили, вели малоподвижный образ жизни, что может частично объяснить природу связи. Причем, играло большую роль даже незначительное повышение уровня тревожности.