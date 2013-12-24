Суперполезные свойства ладана

Ароматическая смола может быть использована в лечении рака яичников, убеждены сотрудники Университета Лестера. Как отмечает The Daily Mail, оказывается, в ладане (смоле ладанного дерева) содержится соединение, убивающее клетки опухолей.

Известно, что ладан обладает противовоспалительными свойствами. В связи с этим специалисты решили протестировать его в экспериментах с разными типами рака. Выяснилось: ладан особо эффективен против рака яичников. Притом, каких-либо серьезных побочных эффектов выявлено не было.

Главным образом ладан применяется в религиозных обрядах. Но также его добавляют при проведении ароматерапии и изготовлении парфюмерии. В древности ладан широко использовали в гомеопатии, медицине, в частности, для получения пластырей, зубных паст, эликсиров. сейчас ладан можно встретить в составе ряда мазей против гнойных процессов. А в дыме ладана ученые нашли ацетат инценсола, антидепрессант.