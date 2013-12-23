Иммунотерапия рака - прорыв 2013 года

Самое авторитетное научное издание мира Science опубликовало список наиболее значимых достижений 2013 года, первая строчка в котором досталась новым методам иммунотерапии рака. В топ-10 также входит генетическая микрохирургия, клонирование эмбриона человека и разгадка тайны сна.

Список наиболее значимых достижений уходящего года журнал Science публикует не впервые. Например, в 2012 году самым значимым достижением стало открытие бозона Хиггса.

Уходящий год – это без преувеличения поворотная точка в борьбе с раком. В итоговой редакционной статье Science указывается, что попытки натравить иммунитет на раковую опухоль, наконец, начали приносить реальные результаты.

Первые попытки онкологов воздействовать на иммунитет, а не на раковую опухоль, были предприняты еще в конце 1980-х годов. Но только сегодня новые фармацевтические препараты позволили вывести эту борьбу на новый уровень. В направление вкладываются огромные деньги, а значит, фармацевтические компании видят в нем реальную возможность заработать, а заодно и спасти миллионы жизней.

Пока что стратегия работает не на всех пациентов, так что о краткосрочных ее выгодах говорить не приходится.

scienceblog.ru